Omicidio Niccolò Ciatti: ceceno in fuga ricorre contro la sentenza (Di martedì 2 agosto 2022) Sono trascorse oltre due settimane dalla fuga di Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni di carcere per l'Omicidio di Niccolò Ciatti. La sua fuga era iniziata proprio subito dopo la sentenza quando, durante l'udienza del 13 luglio scorso a Girona per decidere sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare nei suoi confronti si era evidenziata la sua assenza. Omicidio Niccolò Ciatti: ceceno ancora in fuga fa ricorso La famiglia del giovane ragazzo fiorentino, Niccolò Ciatti, ucciso nella notte dell'11 agosto 2017 sulla pista del st Trop di Lloret de Mar attende novità sulla scomparsa del ceceno, ...

