Milan | De Ketelaere è atterrato stanotte a Linate

Milan, inizia oggi la prima giornata di De Ketelaere, atterrato stanotte a Milano e pronto a vestire il rossonero De Ketelaere è pronto a cominciare la sua nuova avventura al Milan. Il belga è sbarcato in ieri notte a Milano. Dopo aver passato la notte in un hotel in zona San Siro, De Ketelaere sosterrà oggi le visite mediche di rito, l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano e, infine, apporrà in sede la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2027 a circa 2,5 milioni di euro

