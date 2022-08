Luci e ombre

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 agosto 2022) Impact ci sta abituando proprio bene quest’anno, con grandi eventi e puntate molto godibili. Anche in questa puntata lo spettacolo non è mancato, ma c’è stata anche qualche ombra stavolta. Cominciando dalle cose positive, si parte subito dal fondo. Nel main event buon incontro tra Rich Swann e Kushida. I due sono lottatori dinamici, agili e si è avuto lo spettacolo che ci si aspettava. Chiaramente il vincitore era scontato fosse Kushida. Non poteva mica perdere al debutto. Spiace per Rich Swann, che ormai è usato solo come vincitore contro jobber o contro lottatori interessanti perde, facendo fare bella figura all’avversario in un bel match. Per Kushida si prospetta il pericolo Violent By Design, come detto da Deaner ed Eric Young. Proprio il capostipite però ha detto che prima bisogna pensare ai Motor City Machine Gun. Quest’ultimi non sono stata parte attiva dell’ultima ...