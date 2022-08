Letizia di Spagna | top e maxi gonna esclusiva Ma le figlie hanno qualcosa in più

Leggi su dilei

(Di martedì 2 agosto 2022)di, anche se in vacanza a Maiorca, compare per un evento pubblico con la sua famiglia in top ecreata apposta per lei. Ma il suo look estivo non convince del tutto e le, Leonor e Sofia, ne approfittano per rubarle la scena coi loro mini dress bianchi, rispettivamente firmati Sfera e Zara. Ma procediamo con ordine. Dopo il look vitaminico arancione sfoggiato a Santiago de Compostela e dopo il magnifico abito a sottoveste coi sandali ultra flat,diaffronta un nuovo appuntamento. Accompagnata da suo marito Felipe e dalle, si è recata in visita nel comune di Valldemossa dove si trova un importante complesso monumentale che fu una residenza reale.di, la ...