L’Équipe – OM | Alexis Sanchez si avvicina – L’Équipe

Leggi su justcalcio

(Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-01 18:05:00 L’autorevole: Pablo Longoria non ignora le scosse che percorrono gli spogliatoi, ma il presidente dell’OM è impegnato anche dietro le quinte sul suo argomento preferito: i trasferimenti. E le notizie sono piuttosto buone da quel lato. La dirigenza marsigliese è molto ottimista su un esito favorevole nel caso di. I primi contatti con l’attaccante (33) e il suo entourage risalgono già a diverse settimane ma si sono intensificati negli ultimi giorni. L’agente del giocatore, Fernando Felicevich, era a Milano la scorsa settimana per cercare di raggiungere un accordo sulla risoluzione del contratto, che durerà fino al 2023, con la dirigenza dell’Inter. Condizione sine qua non per una probabile firma in OM. Le trattative sono ...