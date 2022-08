Laerte Pappalardo | chi è il figlio di Adriano e ex marito di Selvaggia Lucarelli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 agosto 2022)è ildel noto cantautoreed è noto al grande pubblico per essere anche un grande attore. Tuttaviaè anche l’exdid’arte, sembra abbia deciso di non seguire proprio le orme del padre diventando un cantante, ma ha intrapreso la strada della recitazione. Per diversi anni al suo fianco c’è stata una donna per lui molto importante, ovvero la giornalistadalla quale ha avuto undi nome Leon, chi è ildiClasse 1976 è nato a Milano il 4 marzo, sotto il segno dei pesci. Ha avuto da ...