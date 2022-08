La Cremonese vuole il ritorno di Gaetano, si aspetta il via libera di Spalletti (Di martedì 2 agosto 2022) Il club lombardo vuole riabbracciare Gianluca Gaetano In contrasto con quanto detto pochi giorni fa dal DS Simone Giacchetta, in casa Cremonese si sta preparando … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 2 agosto 2022) Il club lombardoriabbracciare GianlucaIn contrasto con quanto detto pochi giorni fa dal DS Simone Giacchetta, in casasi sta preparando … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

enpaonlus : Il marito non vuole il gatto e accoltella la moglie, donna grave nel Cremonese. L’uomo è stato arrestato per tentat… - account11845930 : Ma roba assurda! Ma come si permette?! Il marito non vuole il gatto e accoltella la moglie, donna grave nel Crem… - maxbia56 : RT @enpaonlus: Il marito non vuole il gatto e accoltella la moglie, donna grave nel Cremonese. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidi… - MarinaBidetti : RT @enpaonlus: Il marito non vuole il gatto e accoltella la moglie, donna grave nel Cremonese. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidi… - andfranchini : RT @andfranchini: Il marito non vuole il gatto e accoltella la moglie, donna grave nel Cremonese. L’uomo è stato arrestato per tentato omic… -