Juventus, Pogba non verrà operato: scelta via della terapia conservativa (Di martedì 2 agosto 2022) Come riferito da Sky Sport, Paul Pogba non verrà operato al ginocchio dopo il consulto andato in scena quest'oggi a Lione. Per il centrocampista della Juventus si è optato per la terapia conservativa, con i tempi di recupero che sono stimati attorno alle cinque settimane. Massimiliano Allegri potrebbe riaverlo a disposizione per la metà di settembre. SportFace.

