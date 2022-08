Juve, infortunio Pogba: ecco quali partite salterà (Di martedì 2 agosto 2022) La lesione del menisco laterale non costringerà Paul Pogba all'operazione chirurgica : le visite specialistiche a Lione hanno suggerito una terapia conservativa di cinque settimane : le prime tre ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 agosto 2022) La lesione del menisco laterale non costringerà Paulall'operazione chirurgica : le visite specialistiche a Lione hanno suggerito una terapia conservativa di cinque settimane : le prime tre ...

MarcelloChirico : Dopo infortunio a #Pogba la #Juventus corre ai ripari: contattata la @OfficialSSLazio per #MilinkovicSavic . Propos… - sportli26181512 : Juve, infortunio Pogba: ecco quali partite salterà: Il campione francese non si opererà, ma la terapia conservativa… - n_filippo7 : @Gloriajadore @Fede_Spera86 Gloria , forse l’infortunio non è cosi gravissimo!!! La juve mica è stupida!!! In quest… - JuveReTweet : RT @JuveReTransfers: 28/07/2022 #Calciomercato: l'infortunio di Pogba ha messo in allarme la @juventusfc che non aveva interesse a spender… - paoloangeloRF : Pogba non si opera: 5 settimane di stop -