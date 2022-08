(Di martedì 2 agosto 2022)continua a godersi gli ultimi strascichi della sua vacanza estiva, la prima da separata, dopo l’annuncio clamoroso delle passate settimane. La rottura dal marito Francesco, dopo ben 17 anni die 20 d’amore, ha sollevato anche l’attenzione della tv, oltre che della cronaca rosa.pronta a raccontare i dettagli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - blogtivvu : “Ilary Blasi contesa”: a chi racconterà in tv la fine del matrimonio con Totti? Le ipotesi #ilaryblasi #totti - missfrancyfer : Ma questa è Ilary Blasi #lamorenonhaetà - fanpage : Ilary Blasi potrebbe rilasciare un’intervista esclusiva sui dettagli della fine del matrimonio con Francesco Totti - zazoomblog : Sabaudia Ilary Blasi lascia il posto a Francesco Totti: l’incontro con tanto di arrivederci - #Sabaudia #Ilary… -

...da quando lui ehanno annunciato la fine del loro matrimonio attraverso un comunicato disgiunto all'Ansa ma, le luci dei riflettori sono ancora accese su di loro. Eravamo rimasti con la...... Alfonso Signorini prosegue con grande entusiasmo l'avvicinamento a quella che per lui sarà la quarta edizione alla guida del reality di Canale Cinque, scavalcando in questo modo, che ..."Ilary Blasi contesa": a chi racconterà in tv i dettagli sulla fine del matrimonio con Francesco Totti Le ipotesi di Dagospia.La fine della storia d'amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta tenendo alta l'attenzione del mondo del gossip italiano, ma ora spunta una clausola ...