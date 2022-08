I Noir Désir e Le vent nous portera | storia di un tormentone estivo e di un presagio nefasto

Leggi su gqitalia

(Di martedì 2 agosto 2022) L’11 settembre 2001 esce Des Visages Des Figures, il sesto album dei francesi. All’epoca Bertrand Cantat e soci non sono proprio dei novellini: di dischi ne hanno già pubblicati altri cinque, ma è quest’ultimo a renderli famosi, almeno qui da noi. Il successo italiano lo devono anche alla collaborazione con Manu Chao, che con il suo Clandestino (1998) si è fatto parecchio notare. Riascoltando i lavori precedenti della band, non è difficile capire perché sia stato proprio Des Visages Des Figures a farli conoscere al grande pubblico: dopo una serie di bozzetti un po’ grezzi, è un’opera d’arte rock, sperimentale e pop insieme. Le- primo singolo dell’album sbarcato sul mercato - ne rappresenta perfettamente luci e ombre. Si piazza in vetta alla nostra classifica, restandoci ...