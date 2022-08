Formula 1 - Honda supporterà Red Bull fino al 2025

(Di martedì 2 agosto 2022) Sarà ancoraRacing Corporation a dare supporto tecnico alla RedPowertrainsal termine della stagione. stato esteso il contratto tra la società costola della RedRacing e la filiale diresponsabile delle attività di gara per poter gestire le attuali power unit di1. Partner consolidata. Dopo il ritiro ufficiale delladalla1 alla fine della passata stagione, il motorista giapponese ha ceduto al team di Milton Keynes la proprietà intellettuale della power unit e ha accettato di supportare tecnicamente la neonata RedPowertrains per la loro gestione. L'accordo inziale sarebbe scaduto alla fine del 2023 ma è stato ora rinnovatoalla fine del ...

