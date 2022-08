Filippo Ferlazzo: il Tso, l’invalidità civile, la comunità. Tutta la storia clinica dell’uomo dell’omicidio di Civitanova (Di martedì 2 agosto 2022) Filippo Ferlazzo, il 32enne accusato dell’omicidio del venditore ambulante Alika Ogorchukwu, era stato denunciato dalla madre Ursula Loprete l’anno scorso a Salerno per minacce e sottoposto a Tso. Le carte del Trattamento sanitario obbligatorio dicono che per i medici era un tossicodipendente aggressivo, con disturbi della personalità, una sindrome bipolare e comportamenti psicotici. Loprete, risulta essere il suo amministratore di sostegno. L’avvocata d’ufficio Roberta Bizzarri ha prodotto le cartelle cliniche durante l’udienza del giudice delle indagini preliminari Claudio Bonifazi che ha confermato il carcere per Ferlazzo. Mentre Stefano Cesca della Steve, suo datore di lavoro, dice che giovedì scorso aveva avuto uno scatto d’ira con lui per il rinnovo del suo contratto. La storia ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022), il 32enne accusatodel venditore ambulante Alika Ogorchukwu, era stato denunciato dalla madre Ursula Loprete l’anno scorso a Salerno per minacce e sottoposto a Tso. Le carte del Trattamento sanitario obbligatorio dicono che per i medici era un tossicodipendente aggressivo, con disturbi della personalità, una sindrome bipolare e comportamenti psicotici. Loprete, risulta essere il suo amministratore di sostegno. L’avvocata d’ufficio Roberta Bizzarri ha prodotto le cartelle cliniche durante l’udienza del giudice delle indagini preliminari Claudio Bonifazi che ha confermato il carcere per. Mentre Stefano Cesca della Steve, suo datore di lavoro, dice che giovedì scorso aveva avuto uno scatto d’ira con lui per il rinnovo del suo contratto. La...

