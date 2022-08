Elezioni: Sensi (Pd), 'giusta coalizione con Azione e Più Europa' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Penso che una coalizione con Azione e Più Europa sia la cosa giusta da fare per il campo progressista e mi auguro davvero che l'incontro di stamattina riesca a trovare terreno comune per un programma moderno e conquistare la fiducia di tanti italiani". Così Filippo Sensi del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Penso che unacone Piùsia la cosada fare per il campo progressista e mi auguro davvero che l'incontro di stamattina riesca a trovare terreno comune per un programma moderno e conquistare la fiducia di tanti italiani". Così Filippodel Pd su twitter.

