Elezioni 2022, Renzi: “Non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo voluto Draghi al governo, soli contro tutti. Oggi non ci alleiamo con chi ha votato contro Draghi. Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. Pronti, ci siamo”. Così su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi mettendo in chiaro la posizione del suo partito dopo l’esclusione dal patto elettorale siglato oggi nel centrosinistra tra il Pd, Azione e +Europa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo volutoal governo, solitutti. Oggi non cicon chi ha. Prima della convenienza viene la Politica. Quello che gli altri definiscono solitudine, noi lo chiamiamo coraggio. Pronti, ci siamo”. Così su Twitter il leader di Italia viva, Matteomettendo in chiaro la posizione del suo partito dopo l’esclusione dal patto elettorale siglato oggi nel centrosinistra tra il Pd, Azione e +Europa. L'articolo proviene da Italia Sera.

