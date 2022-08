"È la quinta colonna del Pd e della sinistra". Così Calenda cala la maschera

(Di martedì 2 agosto 2022) Il leader di Azione termina il teatrino gettandosi nell'accozzaglia rossa. Antonio Tajani lo s: "È al servizio di chi vuole la patrimoniale per qualche posto in più"

Antonio_Tajani : .@Azione_it getta la maschera. E'la quinta colonna del @pdnetwork e della sinistra. Altro che progetto per creare u… - MediasetTgcom24 : Tajani: Azione getta maschera, è quinta colonna Pd

"Azione getta la maschera. È ladel Partito democratico e della sinistra. Altro che progetto per creare un nuovo centro, altro che governo Draghi, semplicemente al servizio di chi vuole la patrimoniale per qualche ...... o almeno il tentativo, preceduto da attacchi mirati alla decapitazione della leadership politica e militare dell'isola oltre anche all'ordine di attacco allacomunista presente sull'... Elezioni: Tajani, Azione getta maschera, è quinta colonna Pd - Ultima Ora Il leader di Azione termina il teatrino gettandosi nell'accozzaglia rossa. Antonio Tajani lo smaschera: "È al servizio di chi vuole la patrimoniale per qualche posto in più" ..."Azione getta la maschera. È la quinta colonna del Partito democratico e della sinistra. Altro che progetto per creare un nuovo centro, altro che governo Draghi, semplicemente al servizio di chi vuole ...