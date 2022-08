Divorzio Totti Blasi: Chanel presto in tv per un reality (Di martedì 2 agosto 2022) Chanel Totti potrebbe debuttare in tv nel contesto di un reality. La figlia di Francesco e Ilary Blasi sembrerebbe richiestissima dopo la vicenda che ha colpito i suoi genitori. Sta facendo un gran parlare la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Giornali, media e rotocalchi di tutta Italia se ne stanno occupando come di un caso nazionale. A tal proposito sono saltate fuori numerose indiscrezioni, sia sulla suddivisione del patrimonio, che sull’affido dei figli. Ma anche su Noemi Bocchi e su altri dettagli più o meno piccanti di quella che viene definita una tresca. Riguardo ai figli sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero la secondogenita di casa Totti come concorrente in un reality show. La sua partecipazione dopo la notizia ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 agosto 2022)potrebbe debuttare in tv nel contesto di un. La figlia di Francesco e Ilarysembrerebbe richiestissima dopo la vicenda che ha colpito i suoi genitori. Sta facendo un gran parlare la separazione tra Ilarye Francesco. Giornali, media e rotocalchi di tutta Italia se ne stanno occupando come di un caso nazionale. A tal proposito sono saltate fuori numerose indiscrezioni, sia sulla suddivisione del patrimonio, che sull’affido dei figli. Ma anche su Noemi Bocchi e su altri dettagli più o meno piccanti di quella che viene definita una tresca. Riguardo ai figli sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero la secondogenita di casacome concorrente in unshow. La sua partecipazione dopo la notizia ...

PiccolaClare : @nicocarmigna Puoi lasciare che il tuo umore si rabbui per una persona che, non avendo altro a cui pensare se non a… - ilgiornale : #Ilary potrebbe tornare a breve in televisione per raccontare la sua verità sul discusso divorzio da #Totti. Second… - RisatoNicola : @LupodiBrughiera @_kuball_ @draghifacazzate @SicilianoSum @BluDiChina @LVDA_Acid @ZioKlint Già tanto che non sia il… - redazionerumors : #Totti e #Ilary, emergono nuovi retroscena...Continuano a uscire nuovi dettagli sulla separazione tra la conduttric… - lucafaccio : RT @FQMagazineit: I Simpson avevano previsto anche il divorzio tra Totti e Ilary Blasi -