Covid in Toscana | 14 morti 8 donne e 6 uomini | oggi 2 agosto E 3 493 nuovi contagi

Sono 14 i morti per coronavirus, oggi 2 agosto 2022, in Toscana. Si tratta di 8 donne e 6 uomini con età media di 85 anni. Mentre sono di nuovo in aumento i nuovi contagiati: 3.493 (433 confermati con tampone molecolare e 3.060 da test rapido antigenico) con età media di 46 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

