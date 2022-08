Corinne Clery: «Mi piacciono le che si fanno strada da sole. I diritti devi guadagnarteli, come l’uomo» (Di martedì 2 agosto 2022) Su la Verità un’intervista a Corinne Cléry. Vive in Italia da 50 anni. Abita vicino Viterbo, a cinque chilometri dal centro abitato, in mezzo alla natura. «Ho lasciato Roma da tre anni. Qui si sta un po’ meglio. Ho bisogno dei miei spazi, anche intellettuali». «La mia vita si è svolta soprattutto in Italia e mi sento molto italiana». come avvenne l’incontro con il cinema italiano? «In maniera divertente. Ero in barca in Sardegna, in agosto, con il mio secondo marito, molto denudata. A un certo punto vediamo un signore un po’ grosso che giunge a nuoto guardandomi. Mi disse: “Tu farai il mio nuovo film”. Risposi: “No!”. Alla fine siamo diventati amici e così nacque Bluff, con Adriano Celentano ed Anthony Quinn». Il film che la rese famosa, nel 1975, fu Histoire d’O, di Just Jaeckin. Le chiedono cosa pensa del femminismo. «A me non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) Su la Verità un’intervista aCléry. Vive in Italia da 50 anni. Abita vicino Viterbo, a cinque chilometri dal centro abitato, in mezzo alla natura. «Ho lasciato Roma da tre anni. Qui si sta un po’ meglio. Ho bisogno dei miei spazi, anche intellettuali». «La mia vita si è svolta soprattutto in Italia e mi sento molto italiana».avvenne l’incontro con il cinema italiano? «In maniera divertente. Ero in barca in Sardegna, in agosto, con il mio secondo marito, molto denudata. A un certo punto vediamo un signore un po’ grosso che giunge a nuoto guardandomi. Mi disse: “Tu farai il mio nuovo film”. Risposi: “No!”. Alla fine siamo diventati amici e così nacque Bluff, con Adriano Celentano ed Anthony Quinn». Il film che la rese famosa, nel 1975, fu Histoire d’O, di Just Jaeckin. Le chiedono cosa pensa del femminismo. «A me non ...

