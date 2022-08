Bimbo di due anni sfugge al nonno e precipita dal terzo piano: è gravissimo (Di martedì 2 agosto 2022) Un bambino di due anni è precipitato oggi dal terzo piano di un palazzo di Brugherio , in provincia di Monza . Il piccolo è stato trasportato dai soccorritori del 118 al Policlinico San Gerardo di ... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022) Un bambino di dueto oggi daldi un palazzo di Brugherio , in provincia di Monza . Il piccolo è stato trasportato dai soccorritori del 118 al Policlinico San Gerardo di ...

lucianonobili : In pieno centro, in pieno giorno, un uomo, disabile e padre di un bimbo di 8 anni, può essere massacrato a morte: l… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Bimbo di due anni cade dal quarto piano a Brugherio, è sfuggito per un attimo alla custodia del nonno. È in condizion… - rep_milano : Brugherio, il nonno si distrae, bimbo di due anni precipita dal terzo piano: è gravissimo - leggoit : #Monza Bimbo di due anni sfugge al nonno e precipita dal terzo piano: è gravissimo - Kat82131855 : La foto al centro sembra un bimbo di due anni ?????? -