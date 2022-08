Bergamo, furgone in fuga in centro: carabinieri sparano per fermarlo (Di martedì 2 agosto 2022) commenta Momenti di terrore a Bergamo quando un furgone si è dato alla fuga a velocità elevata nel centro della città inseguito dai carabinieri. I militari sono stati costretti a sparare alle gomme ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 agosto 2022) commenta Momenti di terrore aquando unsi è dato allaa velocità elevata neldella città inseguito dai. I militari sono stati costretti a sparare alle gomme ...

