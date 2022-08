LaStampa : Dopo l’intervento dell’Antitrust 14 case automobilistiche modificano le offerte di finanziamento - fisco24_info : Antitrust, 14 case Auto modificano offerte finanziamento: Impegni società consentiranno a consumatore comprensione… - NicuBira : RT @antitrust_it: #Antitrust: dopo l’intervento dell’Autorità 14 case #automobilistiche modificano le offerte di acquisto con finanziamento… - IAmAntitrust : RT @antitrust_it: #Antitrust: dopo l’intervento dell’Autorità 14 case #automobilistiche modificano le offerte di acquisto con finanziamento… -

Agenzia ANSA

Dopo l'intervento dell'14automobilistiche modificano le offerte di acquisto con finanziamento e di leasing: lo fa sapere l'Agenzia spiegando che ha chiuso i procedimenti riguardanti FCA, Volkswagen, PSA, ......enorme balzo in termini di impegno tecnologico e commerciale tra il produttore di iPhone e le...permettendo. Antitrust, 14 case Auto modificano offerte finanziamento Dopo l'intervento dell'Antitrust 14 case automobilistiche modificano le offerte di acquisto con finanziamento e di leasing: lo fa sapere l'Agenzia spiegando che ha chiuso i procedimenti riguardanti FC ...A long-running lawsuit alleging collusion in the securities lending industry may be heading for class-action status. That could be a big deal not only for pension funds nationwide but also for the ...