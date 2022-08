Amici | Sangiovanni beccato con un’altra | le parole della presunta fiamma

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 2 agosto 2022) Stanno facendo molto discutere le foto e i video che circolano nelle ultime ore e che vedonodi20 mentre chiacchiera con un’amica durante un concerto. La cosa di per sé non sarebbe strana se non fosse che i due parlano così vicini da far sì che si crei l’illusione ottica di un bacio (che però non c’è, come ben riporta Deianira Marzano). Non solo, perché a sorprendere e a far pensare sono leragazza in questione, che ha scritto su Instagram: “Non fate domande di cui non volete le risposte”. Questa frase sibillina ha messo in allarme i fan die Giulia Stabile, fidanzata conosciuta proprio ad, che hanno trovato leragazza abbastanza equivoche.interverrà per ...