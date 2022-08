Al via l’estate in valle Caudina con gli eventi di «Sentieri Aperti 2022» (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Prende il via da Bucciano, questo giovedì, l’edizione 2022 di «Sentieri Aperti», il programma di eventi estivi promosso dai Comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Moiano e Paolisi che animerà, fino a settembre, la valle Caudina. L’iniziativa – finanziata dalla Regione Campania con fondi POC 2014/20 e che vede come capofila il Comune di Airola – ha lo scopo di valorizzare e tutelare il paesaggio, le tradizioni, l’arte e i saperi legati al territorio e alla sua gente realizzando appuntamenti nei cinque comuni partecipanti secondo un calendario unico di interventi di promozione turistica e territoriale. Si comincia alle pendici del Taburno, a Bucciano, giovedì 4 agosto con il concerto dei «Figli delle Stelle» con un tuffo nella musica pop dance degli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Prende il via da Bucciano, questo giovedì, l’edizionedi «», il programma diestivi promosso dai Comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Moiano e Paolisi che animerà, fino a settembre, la. L’iniziativa – finanziata dalla Regione Campania con fondi POC 2014/20 e che vede come capofila il Comune di Airola – ha lo scopo di valorizzare e tutelare il paesaggio, le tradizioni, l’arte e i saperi legati al territorio e alla sua gente realizzando appuntamenti nei cinque comuni partecipanti secondo un calendario unico di interventi di promozione turistica e territoriale. Si comincia alle pendici del Taburno, a Bucciano, giovedì 4 agosto con il concerto dei «Figli delle Stelle» con un tuffo nella musica pop dance degli ...

