Will Smith e Chris Rock, dallo schiaffone al duello a distanza. And the winner is… (Di lunedì 1 agosto 2022) L’eco dello schiaffone che Will Smith ha assestato in pieno volto a Chris Rock nella ben poco magica notte degli Oscar 2022 continua a farsi sentire. Dopo il fattaccio che ha oscurato tutto il resto della peraltro noiosa cerimonia, rimbalzato sui social di mezzo mondo, il presentatore non aveva voluto sporgere denuncia. La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo. Così, dopo la prima battuta pubblica sull’accaduto, Chris Rock si gode il mea culpa dell’attore Il video di scuse di Will Smith Leggi su amica (Di lunedì 1 agosto 2022) L’eco dellocheha assestato in pieno volto anella ben poco magica notte degli Oscar 2022 continua a farsi sentire. Dopo il fattaccio che ha oscurato tutto il resto della peraltro noiosa cerimonia, rimbalzato sui social di mezzo mondo, il presentatore non aveva voluto sporgere denuncia. La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo. Così, dopo la prima battuta pubblica sull’accaduto,si gode il mea culpa dell’attore Il video di scuse di

trash_italiano : Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che… - MarcoAnticoli : @Reb183 @trashloger quella specie di maestro zen dei vip (tra cui will smith e altri) che sta facendo una campagna… - movieplayer_it : #ChrisRock e lo schiaffo: 'Chi dice che le parole feriscono non è mai stato preso a pugni in faccia' - Amyrmia : @Rideronthesto17 Voglio girare come Will Smith in “Io sono leggenda”?? - infoitcultura : Chris Rock risponde a Will Smith: 'Tutti cercano di essere una vittima' -