Viti al Nizza, il c.t. dell’Under 20: «Ha grandi valori ed è cresciuto tanto» (Di lunedì 1 agosto 2022) Il c.t. dell’Under 20 Bollini ha parlato del trasferimento del difensore Viti dall’Empoli al Nizza Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale Under 20, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato il trasferimento di Mattia Viti dall’Empoli al Nizza. MATURO – «Mattia è l’espressione della maturità di un ragazzo che fa il percorso nel settore giovanile. È riconoscente per il lavoro fatto su di lui dal club e ha saputo prendere la didattica dagli allenatori. In un colloquio individuale mi disse “stare nel vivaio dell’Empoli è un vanto”. Quando un ragazzo ha questi valori e madre natura gli dà pure delle doti tecniche, è aiutato». QUALITA – «Molto attento nella palla frontale, ha i tempi sia nell’accorciare sia nel coprire la profondità, ha buone doti di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Il c.t.20 Bollini ha parlato del trasferimento del difensoredall’Empoli alAlberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale Under 20, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato il trasferimento di Mattiadall’Empoli al. MATURO – «Mattia è l’espressione della maturità di un ragazzo che fa il percorso nel settore giovanile. È riconoscente per il lavoro fatto su di lui dal club e ha saputo prendere la didattica dagli allenatori. In un colloquio individuale mi disse “stare nel vivaio dell’Empoli è un vanto”. Quando un ragazzo ha questie madre natura gli dà pure delle doti tecniche, è aiutato». QUALITA – «Molto attento nella palla frontale, ha i tempi sia nell’accorciare sia nel coprire la profondità, ha buone doti di ...

