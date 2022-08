Ultime Notizie – Rigassificatori e termovalorizzatori, cosa divide Letta e Calenda (Di lunedì 1 agosto 2022) In attesa del confronto decisivo, tra richieste e appelli, e al netto di veti sulle persone, a dividere o a unire Azione e il Pd sul piano dei contenuti è la domanda di Carlo Calenda a Enrico Letta: “Possiamo avere una risposta chiara su Rigassificatori e termovalorizzatori“? Difficile che arrivi su tutti e due i fronti. Da una parte c’è il programma di Azione, con una posizione netta sul primo tema. “Non possiamo permetterci più alcun ritardo nella realizzazione delle infrastrutture energetiche e di trasporto. Occorre procedere alla costruzione di due Rigassificatori con procedure straordinarie, e i cantieri energetici strategici vanno presidiati costantemente per garantirne la sicurezza, la piena operatività e la spedita implementazione”. E poi c’è la posizione di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) In attesa del confronto decisivo, tra richieste e appelli, e al netto di veti sulle persone, are o a unire Azione e il Pd sul piano dei contenuti è la domanda di Carloa Enrico: “Possiamo avere una risposta chiara su“? Difficile che arrivi su tutti e due i fronti. Da una parte c’è il programma di Azione, con una posizione netta sul primo tema. “Non possiamo permetterci più alcun ritardo nella realizzazione delle infrastrutture energetiche e di trasporto. Occorre procedere alla costruzione di duecon procedure straordinarie, e i cantieri energetici strategici vanno presidiati costantemente per garantirne la sicurezza, la piena operatività e la spedita implementazione”. E poi c’è la posizione di ...

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - enpaonlus : L’impegno dei volontari di ENPA Molfetta: non ci arrendiamo! #adottanoncomprare ?@RegionePuglia? - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #Governo, verso elezioni. #Pd: 'Alleanza senza veti'. #Calenda: 'Dai dem zero risposte'. LIVE - junews24com : Rabiot via dalla Juve? Come cambia il suo futuro dopo lo stop di McKennie - -