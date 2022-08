Ultime Notizie – Elezioni 2022, Tabacci: “Governo fatto cadere da chi ha rapporti con Putin” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Il Governo è caduto per mano di chi ha un dialogo profondo con Putin, questo è innegabile. Quello di Berlusconi è conclamato: mi dicono si sia arrabbiato molto quando il presidente Fico invitò Zelensky alla Camera. I rapporti di Salvini evidenti. Questo noi lo sappiamo, dobbiamo solo spiegare che è così agli italiani e Luigi ha la postura per farlo”. Così Bruno Tabacci, alla presentazione di Impegno Civico, la nuova forza politica capitanata da Luigi Di Maio. “Questa è un’operazione non casuale – spiega il centrista – . Luigi è più giovane dei mie figli, c’è un passaggio generazionale, un investimento nel futuro“. “Non c’è nulla di più distante da me dal M5S – dice ancora Tabacci – Quando nacque il M5S con il vaffa day di Bologna il mio blog era il secondo in Italia dietro quello di Beppe Grillo. Io ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) “Ilè caduto per mano di chi ha un dialogo profondo con, questo è innegabile. Quello di Berlusconi è conclamato: mi dicono si sia arrabbiato molto quando il presidente Fico invitò Zelensky alla Camera. Idi Salvini evidenti. Questo noi lo sappiamo, dobbiamo solo spiegare che è così agli italiani e Luigi ha la postura per farlo”. Così Bruno, alla presentazione di Impegno Civico, la nuova forza politica capitanata da Luigi Di Maio. “Questa è un’operazione non casuale – spiega il centrista – . Luigi è più giovane dei mie figli, c’è un passaggio generazionale, un investimento nel futuro“. “Non c’è nulla di più distante da me dal M5S – dice ancora– Quando nacque il M5S con il vaffa day di Bologna il mio blog era il secondo in Italia dietro quello di Beppe Grillo. Io ...

