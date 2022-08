"Sto male, spero di farcela". Donatella Rettore-choc: ore d'ansia, le sue condizioni (Di lunedì 1 agosto 2022) Anche Donatella Rettore deve fare i conti con il Covid. La cantante ha annunciato di essere positiva sui social, destando non poca preoccupazione tra i fan. "Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. spero di farcela.. vi abbraccio". La 67enne, che avrebbe febbre e mal di gola, è stata subito raggiunta da una pioggia di auguri di pronta guarigione: "Certo che ce la farai Donatella, tu sei fortissima". E ancora: "Non ti preoccupare, i sintomi passano velocemente. Guarirai presto". Proprio il Covid l'ha costretta anche ad annullare il tour estivo. Al momento lo stop riguarda solo la data in programma per il 3 agosto a Marina di Camerota. Per lei in ogni caso sono stati anni tutt'altro che semplice. La cantante è stata operata per un tumore, affrontando ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Anchedeve fare i conti con il Covid. La cantante ha annunciato di essere positiva sui social, destando non poca preoccupazione tra i fan. "Sono positiva e con sintomi. Stoe non ho altro da aggiungere.di.. vi abbraccio". La 67enne, che avrebbe febbre e mal di gola, è stata subito raggiunta da una pioggia di auguri di pronta guarigione: "Certo che ce la farai, tu sei fortissima". E ancora: "Non ti preoccupare, i sintomi passano velocemente. Guarirai presto". Proprio il Covid l'ha costretta anche ad annullare il tour estivo. Al momento lo stop riguarda solo la data in programma per il 3 agosto a Marina di Camerota. Per lei in ogni caso sono stati anni tutt'altro che semplice. La cantante è stata operata per un tumore, affrontando ...

