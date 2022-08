Sick Luke diventa papà, il dolcissimo annuncio su Instagram: fan commossi (Di lunedì 1 agosto 2022) Sick Luke, pseudonimo di Luca Antonio Barker, è nato a Londra nel 1994 ed è un beatmaker, produttore discografico e rapper italiano. Ha prodotto basi per artisti del calibro di basi per artisti come Sfera Ebbasta, Luchè, Jamil, Machete Crew, Izi, Gué Pequeno, Emis Killa e Ghali. Il famoso produttore discografico in queste ore ha fatto emozionare i suoi fan con un annuncio su Instagram a sorpresa: Sick Luke diventerà a breve papà. Per lui una marea di complimenti e tantissimi messaggi di affetto. Il rapper ha svelato anche il nome e il sesso del piccolo.



Sick Luke diventerà presto papà: questo è l’annuncio che il giovane produttore discografico ha fatto ai suoi fan poche ore fa su ... Leggi su tvzap (Di lunedì 1 agosto 2022), pseudonimo di Luca Antonio Barker, è nato a Londra nel 1994 ed è un beatmaker, produttore discografico e rapper italiano. Ha prodotto basi per artisti del calibro di basi per artisti come Sfera Ebbasta, Luchè, Jamil, Machete Crew, Izi, Gué Pequeno, Emis Killa e Ghali. Il famoso produttore discografico in queste ore ha fatto emozionare i suoi fan con unsua sorpresa:diventerà a breve. Per lui una marea di complimenti e tantissimi messaggi di affetto. Il rapper ha svelato anche il nome e il sesso del piccolo.diventerà presto: questo è l’che il giovane produttore discografico ha fatto ai suoi fan poche ore fa su ...

undicizeronove : SICK LUKE PADRE RAGA NOI STIAMO CRESCENDO - ssofiabaronii : RT @mygodhowstupid: SICK LUKE DIVENTERÀ PADRE DIO MIO STO PIAGNUCOLANDO COME FOSSE AMICO MIO MA COME SI FA - defnotlorena : pure sick luke diventerà padre?? - Gianskrt : Vabbè pure Sick Luke padre, quanto cazzo stiamo invecchiando - annamilfons : RT @tachipirinaaa: in che senso sick luke divetterà padre fermi tutti -

'Vedi Napoli e poi...torni', doppio appuntamento con SLF (Siamo La Fam) e Nicola Siciliano Il giovanissimo rapper e beatmaker napoletano e uno dei piu quotati su scala nazionale e vanta collaborazioni con Geolier, Rocco Hunt, Sick Luke, Gue Pequeno e Ketama126. Presentera dal vivo i brani ... Xdono di Tiziano Ferro è stata copiata: lo conferma il produttore Michele Canova Arriva " X2 " il tanto atteso debut album del producer Sick Luke . In attesa di calcare per la prima volta il palco dell'Ariston, accompagnata da Donatella Rettore, Ditonellapiaga debutterà il 14 ... Napoli. SLF (Siamo La Fam) e PLUG: nuovi spettacoli dal vivo in due popolosi quartieri della città ”Vedi Napoli e poi… torni” – “La musica che gira intorno” presenta: SLF (Siamo La Fam) + PLUG, martedì 2 agosto, Villa Salvetti – VI Municipalita` (Ponticelli – Barra – S. Giovanni); Nicola Siciliano, ... Teleradio-News mai spam o pubblicità molesta ‘Toghe contro’. Luca Palamara querela l’ex collega Marco Bisogni, candidato al CSM: ‘Giustizia di fatto’ SLF (Siamo La Fam) + PLUG martedì 2 agosto Villa Salvetti VI Municipalita` (Ponticelli – Barra ... Il giovanissimo rapper e beatmaker napoletano e uno dei piu quotati su scala nazionale e vanta collaborazioni con Geolier, Rocco Hunt,, Gue Pequeno e Ketama126. Presentera dal vivo i brani ...Arriva " X2 " il tanto atteso debut album del producer. In attesa di calcare per la prima volta il palco dell'Ariston, accompagnata da Donatella Rettore, Ditonellapiaga debutterà il 14 ...”Vedi Napoli e poi… torni” – “La musica che gira intorno” presenta: SLF (Siamo La Fam) + PLUG, martedì 2 agosto, Villa Salvetti – VI Municipalita` (Ponticelli – Barra – S. Giovanni); Nicola Siciliano, ...‘Toghe contro’. Luca Palamara querela l’ex collega Marco Bisogni, candidato al CSM: ‘Giustizia di fatto’ SLF (Siamo La Fam) + PLUG martedì 2 agosto Villa Salvetti VI Municipalita` (Ponticelli – Barra ...