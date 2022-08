Schianto in Croazia, Andrea muore a 19 anni. Stava rientrando da una vacanza, feriti gravi alcuni amici (Di lunedì 1 agosto 2022) Lo riferisce il Gazzettino.it La prima ricostruzione dell'incidente E così gli splendidi giorni di quella che forse era la prima vacanza lontano da casa per il gruppo di ragazzi veneti, si sono ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) Lo riferisce il Gazzettino.it La prima ricostruzione dell'incidente E così gli splendidi giorni di quella che forse era la primalontano da casa per il gruppo di ragazzi veneti, si sono ...

