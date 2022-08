Ronaldo: «Tre favorite per lo scudetto. Milan alla pari di Inter e Juventus» (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex Fenomeno brasiliano Ronaldo ha parlato delle squadre favorite per vincere la prossima Serie A Ronaldo, ex Fenomeno brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Milan, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto le carte alla prossima Serie A. favorite – «Inter, Juventus, Milan: le tre favorite, ma in ordine alfabetico. Chi sarà “la” favorita lo vediamo a fine mercato». Inter – «L’Inter poteva vincere lo scudetto già l’anno scorso, diciamo pure che ad un certo punto l’aveva praticamente vinto. Perché è tornato Lukaku, uno che soprattutto in Italia, come si è visto e come si dice, fa la differenza. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex Fenomeno brasilianoha parlato delle squadreper vincere la prossima Serie A, ex Fenomeno brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha fatto le carteprossima Serie A.– «: le tre, ma in ordine alfabetico. Chi sarà “la” favorita lo vediamo a fine mercato».– «L’poteva vincere logià l’anno scorso, diciamo pure che ad un certo punto l’aveva praticamente vinto. Perché è tornato Lukaku, uno che soprattutto in Italia, come si è visto e come si dice, fa la differenza. ...

