Roma, Kluivert verso la cessione: piace in Francia e Inghilterra (Di lunedì 1 agosto 2022) Justin Kluivert potrebbe salutare a breve la Roma: il calciatore piace al Nizza in Francia e al neo promosso Fulham in Inghilterra Dopo le entrate, a Roma si lavora anche sul fronte del mercato in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei calciatori con la valigia pronta dovrebbe essere Justin Kluivert. Il calciatore olandese infatti è contesto tra due club. Il Nizza si è rifatto sotto e vorrebbe investire 10 milioni, la Roma aspetta però il rilancio del Fulham che formulerà nelle prossime ore un’offerta per l’olandese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Justinpotrebbe salutare a breve la: il calciatoreal Nizza ine al neo promosso Fulham inDopo le entrate, asi lavora anche sul fronte del mercato in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei calciatori con la valigia pronta dovrebbe essere Justin. Il calciatore olandese infatti è contesto tra due club. Il Nizza si è rifatto sotto e vorrebbe investire 10 milioni, laaspetta però il rilancio del Fulham che formulerà nelle prossime ore un’offerta per l’olandese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Roma, Kluivert verso la cessione: piace in Francia e Inghilterra - TuttoASRoma24 : Mercato Roma, capitolo cessioni: Pinto cerca acquirenti per Kluivert e Villar ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - TuttoASRoma24 : Mercato Roma, Kluivert in uscita: corsa a due per l’attaccante ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - salvione : Roma, Villar vede Samp. Kluivert: corsa a due tra Nizza e Fulham - sportli26181512 : Roma, Villar vede Samp. Kluivert: corsa a due tra Nizza e Fulham: Ecco le operazioni in uscita di Tiago Pinto per c… -