Precipita per 100 metri in montagna: morto un pastore di 25 anni (Di lunedì 1 agosto 2022) Incidente mortale per un giovane pastore di Sorisole, in provincia di Bergamo, Precipitato in montagna per circa 100 metri mentre svolgeva il proprio lavoro. Matteo Carminati, 25 anni, si trovava nella zona del Vaccarizza, a 1.600 metri di quota... Leggi su today (Di lunedì 1 agosto 2022) Incidente mortale per un giovanedi Sorisole, in provincia di Bergamo,to inper circa 100mentre svolgeva il proprio lavoro. Matteo Carminati, 25, si trovava nella zona del Vaccarizza, a 1.600di quota...

GabriGiammanco : Il centro-destra trova l’accordo per le elezioni ed @EnricoLetta si precipita a denunciare la subalternità di Berlu… - Giorno_Bergamo : Ardesio, precipita per oltre 100 metri: muore pastore 25enne - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Precipita per 100 metri sui monti di Ardesio: muore giovane pastore di Sorisole - webecodibergamo : Precipita per 100 metri sui monti di Ardesio: muore giovane pastore di Sorisole - zazoomblog : Precipita per cento metri sui monti di Ardesio muore 25enne - #Precipita #cento #metri #monti -