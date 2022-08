Non solo il Napoli su Raspadori: si inserisce un’altra big della Serie A! (Di lunedì 1 agosto 2022) De Laurentiis e Giuntoli si stanno muovendo tantissimo in questa fase di calciomercato. Dopo aver ceduto Koulibaly e confermato la volontà di non proseguire con Mertens, ora il ds e il presidente sono a caccia di rinforzi da regalare a Luciano Spalletti, possibilmente prima dell’inizio del campionato. Se per il portiere sembra ormai tutto fatto, con Kepa pronto a salutare il Chelsea e a trasferirsi sotto l’ombra del Vesuvio, discorso diverso per Raspadori. Juventus Massimiliano Allegri Sassuolo NapoliInfatti, se fino a pochi giorni fa sul calciatore sembrava esserci solamente la squadra azzurra, ora sembra essere subentrata un’altra pretendente. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Juventus vuole un attaccante e già mesi fa aveva inserito Raspadori nel suo “listone” di possibili ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022) De Laurentiis e Giuntoli si stanno muovendo tantissimo in questa fase di calciomercato. Dopo aver ceduto Koulibaly e confermato la volontà di non proseguire con Mertens, ora il ds e il presidente sono a caccia di rinforzi da regalare a Luciano Spalletti, possibilmente prima dell’inizio del campionato. Se per il portiere sembra ormai tutto fatto, con Kepa pronto a salutare il Chelsea e a trasferirsi sotto l’ombra del Vesuvio, discorso diverso per. Juventus Massimiliano Allegri SassuoloInfatti, se fino a pochi giorni fa sul calciatore sembrava esserci solamente la squadra azzurra, ora sembra essere subentratapretendente. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Juventus vuole un attaccante e già mesi fa aveva inseritonel suo “listone” di possibili ...

GianlucaVasto : Divergenze? Tutte caxxate! La verità? È dura stare nel @Mov5Stelle: rispetto dei programmi, restituzioni e limite m… - Elena_Morali : Sei pronto a vedere cose che non ti saresti mai aspettato? Solo per gli i primi venti fra voi di Twitter, 60% di s… - marcofurfaro : Negli ultimi 7 giorni, solo su Instagram, Salvini ha scritto 13 post contro i migranti. FDI, invece, 7. Tutti su sb… - ValentinaSelle4 : Gigino ormai questa canzone ti farà pensare solo a questi momenti…non si può negare???????????????? #caroligi ??????????? - parentetweet : Già l’estate non la sopporto e infatti aumento ansiolitici e antidepressivi, ci mancava solo la campagna elettorale… -