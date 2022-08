Manchester United su De Jong: proposta d’ingaggio aumentata a 26 milioni (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Manchester United continua il pressing su Frankie De Jong. Secondo il Daily Mail, il club avrebbe deciso di aumentare ulteriormente la proposta di ingaggio a 26 milioni di euro lordi a stagione pur di convincere il centrocampista olandese a lasciare il Barcellona. Un’offerta che farebbe diventare il giocatore, il più pagato della rosa, anche più di quel Cristiano Ronaldo. L’olandese ha saltato tutto il precampionato per motivi personali, ieri ha fatto il suo esordio nel test col Rayo Vallecano ma il suo agente Jorge Mendes starebbe ancora cercando una sistemazione che gli consentirebbe di giocare la Champions League nella prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilcontinua il pressing su Frankie De. Secondo il Daily Mail, il club avrebbe deciso di aumentare ulteriormente ladi ingaggio a 26di euro lordi a stagione pur di convincere il centrocampista olandese a lasciare il Barcellona. Un’offerta che farebbe diventare il giocatore, il più pagato della rosa, anche più di quel Cristiano Ronaldo. L’olandese ha saltato tutto il precampionato per motivi personali, ieri ha fatto il suo esordio nel test col Rayo Vallecano ma il suo agente Jorge Mendes starebbe ancora cercando una sistemazione che gli consentirebbe di giocare la Champions League nella prossima stagione. SportFace.

Corriere : Ronaldo, messaggio allo United: gioca 45’ poi lascia lo stadio a gara in corso. Tifosi furiosi - DiMarzio : Chi è #Bailly, il centrale difensivo dello United che piace alla #Roma di #Mou. Con il #portoghese ha un feeling sp… - DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | Cristiano #Ronaldo è arrivato al centro sportivo del club insieme all'agente Jorge Mendes… - calciomercatoit : ???? L'ex #Monchi prepara lo sgambetto di mercato alla #Roma e lancia la sfida per #Bailly in uscita dal… - AlCiccioh3 : RT @Corriere: Ronaldo, messaggio allo United: gioca 45’ poi lascia lo stadio a gara in corso. Tifosi furiosi -