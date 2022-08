LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani subito in finale nel lungo! Strabilia Faggin nei 100! Avanzano Carcano e Canazza (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00: Nel gruppo B. Monneret (Den), Vrezen (Ned), Black (Fra), Lasch (Aut), Svoboda (Cze)Masing (Sui), Duhovnik (Slo), Gapal (Hun), Huber (Sui), Werner >(Ger), Lapinkero (Fin), Prenz (Ger), Jara (Cze) 21.58: La prima gara in programma è la quarta prova del Decathlon, il salto in alto. Nel gruppo A Ferrer (Esp), Hantson (Est), Thelander (Swe), Duvwert (Fra), Bacari (Bel), Ball (Gbr), Emmanuel (Ned), Nonino (Ita), Paris (Can), Rifflart (Fra), Van der Poel (Bel), Vogelsang (Nor), Mkhmoudov (Uzb), Sanchez (Cub) 21.56: La formazione italiana cercherà di entrare in finale nella 4×400 mista, così come il pesista Emmanuel Musumary che può fare molto bene. 21.53: Damiano Dentato sarà al via delle batterie dei 110 ostacoli, non ci saranno azzurre nella qualificazione del salto con l’asta 21.50: Nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00: Nel gruppo B. Monneret (Den), Vrezen (Ned), Black (Fra), Lasch (Aut), Svoboda (Cze)Masing (Sui), Duhovnik (Slo), Gapal (Hun), Huber (Sui), Werner >(Ger), Lapinkero (Fin), Prenz (Ger), Jara (Cze) 21.58: La prima gara in programma è la quarta prova del Decathlon, il salto in alto. Nel gruppo A Ferrer (Esp), Hantson (Est), Thelander (Swe), Duvwert (Fra), Bacari (Bel), Ball (Gbr), Emmanuel (Ned), Nonino (Ita), Paris (Can), Rifflart (Fra), Van der Poel (Bel), Vogelsang (Nor), Mkhmoudov (Uzb), Sanchez (Cub) 21.56: La formazione italiana cercherà di entrare innella 4×400 mista, così come il pesista Emmanuel Musumary che può fare molto bene. 21.53: Damiano Dentato sarà al via delle batterie dei 110 ostacoli, non ci saranno azzurre nella qualificazione del salto con l’asta 21.50: Nella ...

infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani subito in finale nel lungo! strabilia Faggin nei 100! Avanzano Carc… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Agnese Carcano in finale nei 3000 siepi! Canazza avanza negli 800 -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Bene Nonino in avvio del Decathlon Anna Musci nella qualificazione del peso… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: subito Mattia Furlani nel lungo e Benedetta Benedetti nel disco a caccia del… - bara46849 : Meeting Internazionale Sport e Solidarieta Lignano Sabbiadoro - Live Stream La Nuova Atletica dal Friuli organizza… -