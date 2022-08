Lavoro | record di occupati lo scorso giugno Crescono anche i posti fissi ma gli impieghi precari restano ai massimi di sempre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Loil tasso di occupazione italiano è salito al 60,1%, il valore più alto almeno dal 1977 con un incremento dello 0,2%. La cifra indica la quota di chi ha un impiego rispetto al totale della popolazione in età lavorativa. Resta stabile all’8,1% la disoccupazione (quota di cerca unsul totale delle persone in età da) mentre diminuisce il tasso di inattività (chi non ha e non cerca un) che cala al 34,5%. Questi i principali dati comunicati oggi dall’Istat che segnala come, in valori assoluti, glisiano tornati sopra i 23 milioni registrando un incremento dell’1,8% sul2021. Di questi 18,1 milioni sono lavoratori dipendenti. Rispetto ad un anno fa si contano 400milain più (+ 1,8%). ...