Kouamé in uscita dalla Fiorentina, ma può rimanere in Serie A: chi lo vuole (Di lunedì 1 agosto 2022) Christian Kouamé è in uscita dalla Fiorentina. Dopo il prestito all'Anderlecht, l'attaccante è tornato in viola... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Christianè in. Dopo il prestito all'Anderlecht, l'attaccante è tornato in viola...

Ftbnews24 : Mercato Fiorentina, Kouame in uscita: Pradè valuta l’addio in prestito #SerieA - violanews : ??La Fiorentina lavora anche sul #Mercato in uscita: #Benassi, #Dragowski, #Kouame, #Pulgar... -

Amichevole a sorpresa, viola sconfitti dal Galatasaray Finisce 2 - 1 a favore del Galtasaray la prima uscita amichevole in Austria della Fiorentina. I goal di Aktürkolu e Akbaba arrivano nel primo tempo, nella ripresa Sottil accorcia le distanze. Subito in vantaggio la squadra turca con un pallone ... Spezia, per l'attacco Pavoletti o Kouamé Commenta per primo Spezia a caccia di un attaccante: secondo Il Secolo XIX , il preferito è Leonardo Pavoletti del Cagliari , l'alternativa è Christian Kouamé , in uscita dalla Fiorentina .