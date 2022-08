(Di lunedì 1 agosto 2022) Tuttosport scrive chepotrebbe restare fuori 45 giorni. Il giocatore bianconero si è dovuto fermare per una lussazione alla spalla sinistra rimediata in allenamento, neglio States. Lo staff medico dellantus l’ha subito ridotta, risistemando la fuoriuscita della testa dell’omero dalla sua sede naturale, ma dovrà essere visitato alla ripresa degli allenamenti alla Continassa, mercoledì, per capire i tempi effettivi del recupero. Si stima uno stop di un, ma c’è un altodi. “L’intenzione è quello di procedere con un percorso conservativo, basato su riabilitazione e rinforzo muscolare: inizialmenteutilizzare un tutore alla spalla per un paio di settimane poi potrà cominciare a muoverla, indicativamente ...

Fprime86 : RT @lucsazzo: Ad oggi abbiamo #Pogba #Locatelli #Zakaria #Fagioli #Rovella #Miretti #McKennie #Arthur #Rabiot. Uscirà Arthur, forse Rabiot.… - napolista : Juve, McKennie dovrebbe tornare a disposizione tra un mese e mezzo, ma c’è il rischio recidiva Su Tuttosport. Il c… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Pogba-#McKennie, l’estate sta finendo: #Juve con il fiato sospeso ?? - Cucciolina96251 : RT @lucsazzo: Ad oggi abbiamo #Pogba #Locatelli #Zakaria #Fagioli #Rovella #Miretti #McKennie #Arthur #Rabiot. Uscirà Arthur, forse Rabiot.… - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: #Pogba-#McKennie, l’estate sta finendo: #Juve con il fiato sospeso ?? -

Trovato questo regista, con l'aggiunta di Fagioli e con la conferma di, Zakaria e Rabiot, ... Certo, il suo ingaggio sembrerebbe al momento proibitivo per le casse bergamasche, ma lapuò ...Non solo Pogba, ora in casac'è anche il problema: Pogba, oggi la decisione su come trattare il problema al menisco. Paul Pogba , appena rientrato in maglia bianconera si è ...La Juventus attende di conoscere le tempistiche sul rientro di Pogba, intanto lavora sul mercato: le ultime di CM.IT sull'affare Milinkovic ...Paul Pogba è passato dal paradiso all'inferno in pochi, presentandosi dapprima ai tifosi e poi ritrovandosi infortunato in ...