Incendio sul greto delle Trasubbie. Intervenuti anche due elicotteri - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 1 agosto 2022) La Maremma brucia di nuovo. Nel pomeriggio di ieri altro Incendio sul territorio del comune di Scansano (sul confine con il comune di Campagnatico) nella zona delle Trasubbie. L'area è purtroppo ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) La Maremma brucia di nuovo. Nel pomeriggio di ieri altrosul territorio del comune di Scansano (sul confine con il comune di Campagnatico) nella zona. L'area è purtroppo ...

vigilidelfuoco : Prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per spegnere l’#incendio attivo da giorni sul Carso goriziano. Anche oggi l’… - poliziadistato : Fabio è il poliziotto intervenuto a Voltri (Ge) per salvare Mirko e sua figlia saliti sul tetto per sfuggire alle f… - vigilidelfuoco : #Gorizia, dalle 13:30 di #oggi #vigilidelfuoco al lavoro per un nuovo #incendio di vegetazione sul Carso, a Devetak… - GianluigiFuturo : Buongiorno ?? ...nei #Balcani dove #Putin soffia forte sul nazionalismo della #Serbia rischia di scoppiare un nuovo… - medicojunghiano : RT @radioalfa: Cava de Tirreni, vasto incendio a confine con il comune di Vietri sul mare. Decine di ettari andati distrutti -