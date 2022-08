Highlights e gol Marsiglia-Milan 0-2 | Amichevole precampionato 2022 VIDEO

infoitsport : VIDEO Psg-NANTES 4-0, highlights e gol Supercoppa francese 2022 - infoitsport : Real Madrid - Juventus finisce 2-0: gol e highlights. Allegri: 'Va bene così' - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Coppa Italia, Palermo-Reggiana 3-2: tripletta di Brunori. Gol e highlights - Mediagol : VIDEO Coppa Italia, Palermo-Reggiana 3-2: tripletta di Brunori. Gol e highlights - infoitsport : Psg-Nantes 4-0, gol e highlights: Donnarumma e Verratti vincono la Supercoppa -

Secondo pareggio di fila in amichevole per la squadra di Spalletti che, a Castel di Sangro, non va oltre l'1 - 1 contro il Maiorca. Altra buona prestazione per Kvaratskhelia, mentre Kim fa il suo ...Glicompleti del match tra Fiorentina e Galatasaray , valevole come amichevole pre - campionato in questa estate di preparazione alla Serie A. Sconfitta di misura per i viola di Italiano. Ecco ...Il Palermo vola ai 32esimi di finale contro il Torino: tre reti di Burnori spazzano via la Reggiana. Gli highlights del match ...I parigini hanno conquistato la Supercoppa di Francia a Tel Aviv, contro il Nantes, abbattuto con un rotondo 4-0 che lascia spazio a pochi interrogativi. Il Nantes non è riuscito quasi… Leggi ...