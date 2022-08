GP Ungheria: i 5 temi del fine settimana (Di lunedì 1 agosto 2022) Vantaggio Maximo Quando gli chiedono se quella di Budapest la si possa considerare come una delle sue vittorie più belle tentenna, perché ormai le sue vittorie non sono poche. Sono 27, per la ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 1 agosto 2022) Vantaggio Maximo Quando gli chiedono se quella di Budapest la si possa considerare come una delle sue vittorie più belle tentenna, perché ormai le sue vittorie non sono poche. Sono 27, per la ...

GP Ungheria: i 5 temi del fine settimana Solo Nigel Mansell e Jenson Button, in Ungheria, hanno vinto partendo più indietro di lui: il Leone nel 1989 scattava 12°, Jenson nel 2006 addirittura 14°. In nessuno di questi du Abbonati per ... F1, Binotto: 'Rifarei Monaco, non ho mai sognato di fare il team principal' ROMA " Mattia Binotto ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport alla vigilia del Gp d'Ungheria , tredicesimo appuntamento stagionale di Formula 1. Tra i temi affrontati, ovviamente, la gara sul circuito dell'Hungaroring: " E' un bene che dopo la qualifica né i piloti né i meccanici e ... Autosprint.it GP Ungheria: i 5 temi del fine settimana Il colpaccio di Verstappen sa tanto di mazzata decisiva al mondiale, al termine di una gara in cui la Ferrari ha sbagliato tutto, chiudendo nel peggiore dei modi un mese di luglio che ha voluto dire t ...