Flavio Briatore, l’annuncio terribile: fatto fuori senza alcuno scrupolo (Di lunedì 1 agosto 2022) Che delusione per Flavio Briatore. La notizia è di queste ore, è stato fatto fuori e l’annuncio ha spiazzato tutti In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare di Flavio Briatore e della sua attività legata al mondo della pizza. Va detto, quando scende in campo un volto noto come l’imprenditore nativo di Verzuolo, il tutto assume sempre un forma ben delineata. In fondo stiamo parlando di uno degli uomini italiani che meglio ha lavorato nel mondo dell’imprenditoria internazionale, facendosi conoscere in diverse settori e dimostrando grandi capacità. Flavio Briatore (web source)Certo, c’è sempre stato anche il mondo del gossip a tenere viva l’attenzione su di lui. La storia d’amore con ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 1 agosto 2022) Che delusione per. La notizia è di queste ore, è statoha spiazzato tutti In queste ultime settimane si èun gran parlare die della sua attività legata al mondo della pizza. Va detto, quando scende in campo un volto noto come l’imprenditore nativo di Verzuolo, il tutto assume sempre un forma ben delineata. In fondo stiamo parlando di uno degli uomini italiani che meglio ha lavorato nel mondo dell’imprenditoria internazionale, facendosi conoscere in diverse settori e dimostrando grandi capacità.(web source)Certo, c’è sempre stato anche il mondo del gossip a tenere viva l’attenzione su di lui. La storia d’amore con ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Flavio Briatore in vacanza con Leni Klum e Nathan Falco: primo scatto social della famiglia allargata #flavio #nathan… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Flavio Briatore a Capri con i figli Leni e Nathan Falco per la prima volta insieme - fanpage : Flavio Briatore a Capri con i figli Leni e Nathan Falco per la prima volta insieme - MediasetTgcom24 : Flavio Briatore in vacanza con Leni Klum e Nathan Falco: primo scatto social della famiglia allargata #flavio… - infoitcultura : Flavio Briatore presenta per la prima volta la sua 'famiglia allargata' in pubblico -