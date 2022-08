(Di lunedì 1 agosto 2022)– C’è anche un pezzo dinella riapertura delle indagini sull’omicidio di, il sindaco pescatore assassinato a colpi di arma da fuoco la notte del 5 settembre 2010, ad Acciaroli, una frazione di Pollica, mentre tornava a casa con la sua macchina. Le nuove indagini, ha affermato il procuratore della Repubblica di Salerno Giuseppe Borrelli, riguardano anche “lo svolgimento e le reali finalità” di una serie di attività investigative messe in atto subito dopo il delitto, e senza delega da parte della competente Procura salernitana, “che ebbero quale effetto quello di indirizzare le investigazioni nei confronti di soggetti risultati poi del tutto estranei all’omicidio”. Ma cosa c’entra? La Fondazionesarà ...

canaledieci : Tiziano Menichelli di Ostia Antica, protagonista dell’ultimo film di Gabriele Mainetti: set a Fiumicino -

Il Faro online

... l'incremento della flotta e delle rotte, le garanzie occupazionali e su, gli equilibri ... dicono i suoi collaboratori, non vuole lasciare il lavoro a metà, proprio lui che fue ...Spaghettongola, la festa delle vongole e del pescato locale Tutto pronto aper la ... Il giorno successivo, 31 luglio, sarà la volta della marching band Funk Off,di un concerto ... Fiumicino "protagonista" nell'inchiesta sulla morte di Angelo Vassallo Il brasiliano arrivò in giallorosso passando per il Venezia e fu protagonista della Roma di Spalletti. Il passaggio all'Inter segnò il suo declino.L’evento è organizzato da Periferia Iodata, l’associazione che promuove le tipicità del litorale romano. Nello stabilimento verranno montate diverse postazioni food dove si potranno assaggiare le spec ...