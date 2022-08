Fine vita, Cappato di nuovo in Svizzera per una malata terminale veneta: «Sarà libera di scegliere» (Di lunedì 1 agosto 2022) Marco Cappato è tornato in Svizzera per assistere un’altra vita che sta per interrompere il proprio corso. Una signora veneta di 69 anni, affetta da un’importante patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi, si sarebbe rivolta al tesoriere dell’associazione Luca Coscioni per non affrontare da sola il viaggio in Svizzera e l’ultimo tratto della propria vita. La donna avrebbe deciso di interromperla con il suicidio legalmente assistito, cui in Italia non può accedere perché «non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», spiega Cappato. Che ha definito la scelta di Adelina (nome di fantasia) l’ennesimo caso di «disobbedienza civile»: «Sto accompagnando in Svizzera una signora gravemente ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Marcoè tornato inper assistere un’altrache sta per interrompere il proprio corso. Una signoradi 69 anni, affetta da un’importante patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi, si sarebbe rivolta al tesoriere dell’associazione Luca Coscioni per non affrontare da sola il viaggio ine l’ultimo tratto della propria. La donna avrebbe deciso di interromperla con il suicidio legalmente assistito, cui in Italia non può accedere perché «non tenuta inda trattamenti di sostegnole», spiega. Che ha definito la scelta di Adelina (nome di fantasia) l’ennesimo caso di «disobbedienza civile»: «Sto accompagnando inuna signora gravemente ...

