Fernando Alonso correrà con l’Aston Martin nel 2023. A 41 anni lo spagnolo dice: “Voglio vincere ancora” (Di lunedì 1 agosto 2022) Fernando Alonso prenderà il posto di Sebastian Vettel in Aston Martin nel 2023. L’annuncio arriva direttamente dalla casa automobilistica britannica a conferma delle voci che giravano nel paddock a inizio weekend ungherese dopo che il tedesco ha comunicato la volontà di ritirarsi. “Il Team Aston Martin è lieto di confermare che Fernando Alonso si unirà al team nel 2023 con un contratto pluriennale. – si legge nel comunicato della scuderia – L’intera azienda è molto entusiasta di portare in squadra l’incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di Fernando. Il reclutamento di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un’organizzazione che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)prenderà il posto di Sebastian Vettel in Astonnel. L’annuncio arriva direttamente dalla casa automobilistica britca a conferma delle voci che giravano nel paddock a inizio weekend ungherese dopo che il tedesco ha comunicato la volontà di ritirarsi. “Il Team Astonè lieto di confermare chesi unirà al team nelcon un contratto pluriennale. – si legge nel comunicato della scuderia – L’intera azienda è molto entusiasta di portare in squadra l’incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di. Il reclutamento di un talento speciale comeè una chiara dichiarazione di intenti da parte di un’organizzazione che si ...

SkySportF1 : E' UFFICIALE? FERNANDO ALONSO sostituirà Sebastian Vettel in Aston Martin dal 2023 con contratto pluriennale… - francescacheeks : Oggi è il compleanno di Fernando Alonso. 41 anni. Da 20 in formula 1. What a time to be alive. - migueloquesi : RT @jcamargomolano: Ma Fernando, che dopo che Ocon gli ha rotto le palle per 70 giri, straccia il contratto con l'Alpine e se va in Aston M… - perchetendenza : 'Aston Martin': Perché ha reso noto che Fernando Alonso prenderà il posto di Sebastian Vettel dalla stagione 2023 - davidebonf : @LauraLuthien86 Può essere anche la seconda, ci mancherebbe. Diciamo che il tempismo del ritiro di Seb con l’annun… -