Elezioni: fonti Azione, 'ad ora no risposte da Letta, né alcuna proposta incontro' (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Ad ora non abbiamo ricevuto alcuna risposta". Così fonti di Azione in merito alla lettera inviata ieri da Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova al segretario del Pd, Enrico Letta, nella quale vengono poste due questioni per una eventuale alleanza alle politiche: una sulle candidature (no a candidati nell'uninominale che non hanno votato la fiducia a Mario Draghi ) e l'altra su programmi che abbiano una compatibilità. Quanto ad un incontro oggi tra Calenda e Letta, di cui si era parlato nelle ultime ore, fonti di Azione puntualizzano: "Non è arrivata nessuna proposta di incontro". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Ad ora non abbiamo ricevutorisposta". Cosìdiin merito alla lettera inviata ieri da Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova al segretario del Pd, Enrico, nella quale vengono poste due questioni per una eventuale alleanza alle politiche: una sulle candidature (no a candidati nell'uninominale che non hanno votato la fiducia a Mario Draghi ) e l'altra su programmi che abbiano una compatibilità. Quanto ad unoggi tra Calenda e, di cui si era parlato nelle ultime ore,dipuntualizzano: "Non è arrivata nessunadi".

