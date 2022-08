Covid in Campania, bollettino dell'1 agosto: 1.602 casi su 7.911 test - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Covid, "Tra 10 giorni sapremo se la variante Centaurus sarà un rischio per l'autunno" Napoli, 1 agosto 2022 - Curva dei contagi in discesa. Sono 1.602 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.911 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022), "Tra 10 giorni sapremo se la variante Centaurus sarà un rischio per l'autunno" Napoli, 12022 - Curva dei contagi in discesa. Sono 1.602 i nuovi positivi alin, su 7.911 ...

Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - MediasetTgcom24 : Migranti a Salerno, De Luca: 'Focolaio Covid sulla Ocean, stop a sbarco' #oceanviking #deluca #campania #migranti - infoitinterno : Covid in Campania, il bollettino di oggi: quattro vittime ma ricoveri ancora in calo - infoitinterno : Covid in Campania, 1602 contagi e quattro morti - infoitinterno : Covid Campania, 1.602 contagi e 4 morti: bollettino di lunedì 1° agosto 2022 -