Calcio: Neymar insiste, Messi non ha nulla da dimostrare 'è ancora Leo' (Di lunedì 1 agosto 2022) Parigi, 1 ago. (Adnkronos) - Neymar insiste che il compagno di squadra Lionel Messi non ha nulla da dimostrare ai suoi critici nella sua seconda stagione come giocatore del Paris Saint-Germain. Messi ha avuto una prima stagione deludente con il Psg dopo il suo trasferimento dal Barcellona, ??segnando 11 gol in 34 partite, in calo rispetto ai 38 segnati con il Barca l'anno precedente. Messi ha fatto assist 14 gol, tuttavia, 10 dei quali sono arrivati ????alla fine dell'anno: solo Ousmane Dembele del Barca (11) ha fatto di più nei primi cinque campionati europei nel 2022. Il 35enne argentino ha impressionato domenica nella sua prima uscita della stagione 2022-23 aprendo le marcature nella vittoria per 4-0 del Trophee des Champions del Psg sul Nantes. Tuttavia, alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Parigi, 1 ago. (Adnkronos) -che il compagno di squadra Lionelnon hadaai suoi critici nella sua seconda stagione come giocatore del Paris Saint-Germain.ha avuto una prima stagione deludente con il Psg dopo il suo trasferimento dal Barcellona, ??segnando 11 gol in 34 partite, in calo rispetto ai 38 segnati con il Barca l'anno precedente.ha fatto assist 14 gol, tuttavia, 10 dei quali sono arrivati ????alla fine dell'anno: solo Ousmane Dembele del Barca (11) ha fatto di più nei primi cinque campionati europei nel 2022. Il 35enne argentino ha impressionato domenica nella sua prima uscita della stagione 2022-23 aprendo le marcature nella vittoria per 4-0 del Trophee des Champions del Psg sul Nantes. Tuttavia, alla ...

